Нацбанк продовжив обмін дрібних монет і старих зразків купюр до кінця війни

Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів і банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Їх можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його скасування. Ідеться про такі монети й купюри:

Безкоштовно обміняти монети та банкноти в підрозділах Національного банку можна:

у Києві: Контрактова площа, 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

Також таку послугу надають у низці відділень Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку і «ПУМБ».

З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом.