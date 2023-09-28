Росіяни обстріляли Херсон і вбили трьох жінок

Російські окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсону 28 вересня. Через обстріл загинули три жінки.
Про це пише Херсонська обласна прокуратура.
Артилерійський снаряд прилетів на подвірʼя, де стояли три жінки. Одній з них було 43 роки, уточнив начальник МВА Роман Мрочко.
Поблизу місця події евакуйовали двох дітей. Їх оглянули медики, потому з ними працював психолог.
Прокуратура почала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
- 25 вересня російські війська кілька разів за день обстріляли Херсон. Були загиблі та поранені.
- Зранку 25 вересня російська авіація скинула чотири авіабомби на місто Берислав на Херсонщині. Там загинули троє людей, а одна жінка дістала поранення. Одна з бомб влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.