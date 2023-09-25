Російські війська кілька разів за день обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені

Російські війська вкотре за день обстріляли Дніпровський район Херсону.

Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл був масованим і вівся з артилерії. У житловому кварталі загинули два чоловіки та жінка, які були в цей момент на вулиці. Також поранені ще двох містян, їх госпіталізували.

Пошкоджені житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт. Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

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Сьогодні, 25 вересня, росіяни вже обстрілювали Дніпровський район. Удень вони поцілили у ринок. Обстрілом знищені торговельні точки, пошкоджено аптеку, у навколишніх будинках — вибиті вікна. Поранення дістала 45-річна продавчиня. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.