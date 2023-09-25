Російські війська кілька разів за день обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені

Російські війська вкотре за день обстріляли Дніпровський район Херсону.
Як повідомляє обласна прокуратура, обстріл був масованим і вівся з артилерії. У житловому кварталі загинули два чоловіки та жінка, які були в цей момент на вулиці. Також поранені ще двох містян, їх госпіталізували.
Пошкоджені житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт. Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).
Сьогодні, 25 вересня, росіяни вже обстрілювали Дніпровський район. Удень вони поцілили у ринок. Обстрілом знищені торговельні точки, пошкоджено аптеку, у навколишніх будинках — вибиті вікна. Поранення дістала 45-річна продавчиня. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.
- Зранку 25 вересня російська авіація скинула чотири авіабомби на місто Берислав на Херсонщині. Там загинули троє людей, а одна жінка дістала поранення. Одна з бомб влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.