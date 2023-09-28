Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув у Київ. Він обговорив із Зеленським ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув у Київ із неоголошеним візитом. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і обговорив з ним посилення української протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських безпілотників.

Потім вони дали спільну пресконференцію, яка тривала 20 хвилин.

Зеленський заявив, що детально обговорив потреби України в додаткових системах ППО, щоб підготуватися до атак на енергетичну інфраструктуру, які можуть посилитися з початком холодів. Генсек НАТО пообіцяв сприяти в цьому питанні — він донесе потреби України до всіх членів Альянсу.

Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримку України озброєнням і вже уклав рамкові контракти на боєприпаси на €2,4 мільярда, щоб задовольнити потреби українських військ. Ця сума дозволить поповнити запаси боєприпасів для артилерії та танків. Також генсек сказав, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше.

Також Україна і НАТО працюють над створенням адаптованої річної програми, що визначатиме, як Україна досягає відповідності принципам і стандартам Альянсу.

Сьогодні в Києві також міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Відомо, що із Шаппсом вже зустрілися Зеленський і голова Міноборони України Рустем Умєров. З ним теж обговорювали посилення ППО.