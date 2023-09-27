Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України. Що про них відомо

Кабінет міністрів України призначив нових трьох заступників міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Новими заступниками міністра оборони України Рустема Умєрова стали:

Джигир Юрій Анатолійович — у минулому заступник міністра фінансів України;

Калмикова Наталія Фернандівна — голова Українського ветеранського фонду;

Черногоренко Катерина Леонідівна — стала заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона також є радницею міністра цифровізації Михайла Федорова.

Умєров також представив своїх заступників у Facebook.

Джигир: «Останні три роки консультує Світовий банк з питань фінансових частин реформ, повʼязаних з охороною здоров’я. У 2018—2020 роках працював заступником міністра фінансів України. У Юрія понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії».

Міністр додав, що Калмикова стане його заступницею з питань соціального розвитку.

«З лютого 2022 Наталія була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього — радницею командувача Сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді «Повернись живим», — зазначив він.

Черногоренко буде заступницею з питань цифрового розвитку.

«Катерина — керівниця проєкту «Армія дронів». З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронних лікарняних та запровадження COVID-сертифікатів у «Дії», — наголосив він.

«Головний пріоритет для нових членів команди — наші воїни, їхнє життя, здоровʼя та гідність. Наше найважливіше завдання — забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою», — підсумував міністр.

Віцепремʼєр Федоров прокоментував перехід своєї радниці до МОУ.

«Працюємо разом від заснування Мінцифри. Катя запускала складні сервіси та продукти, з якими ви точно знайомі. Це електронні лікарняні, «єМалятко», а згодом — і «Армія дронів». Проєкт, який масштабувався від фандрейзингу на безпілотники до великої державної програми. Від закупок «пташок» для Сил оборони до «хлопков» за порєбріком. Це все робота Катерини та команди «Армії дронів». Тепер Черногоренко відповідатиме за цифрову трансформацію Міноборони. Просто зараз необхідно більше технологій та інновацій для перемоги», — розповів міністр цифровізації Михайло Федоров.