Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ через ембарго на зерно

Україна відкличе позови до Світової організації торгівлі проти сусідніх країн, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

«Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави, і Європейський Союз гарантували нам, що таких обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім», — сказав чиновник.

За його словами, нині важливо запустити механізм ліцензування агропродукції, який Україна вважає найбільш прийнятним кроком для розвʼязання питання.

«Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком», — додав Качка.

З 2 травня до 15 вересня діяла заборона на вільні постачання української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ембарго запровадили через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає у країнах і його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.

У чому полягає конфлікт

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на ввезення української агропродукції, бо Україна погодилася протягом 30 днів вжити заходів (зокрема, систему ліцензування експорту), щоб уникнути стрибків ціни на зерно. Попри рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина (до кінця року) в односторонньому порядку продовжили заборону імпорту українського зерна.

18 вересня в Мінекономіки України повідомили, що Україна розпочала судову процедуру через заборону на ввезення українського зерна до Польщі, Словаччини та Угорщини.