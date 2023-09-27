У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112

У Київській області запрацювала телефонна служба 112. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій — альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104.

Про це повідомили в МВС України.

За цим номером дзвінки приймають оператори. Далівони скеровують запити до необхідних підрозділів, що відповідно реагують. Також там є оператори, які володіють жестовою мовою — вони можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.