У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112

У Київській області запрацювала телефонна служба 112. Це єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій — альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104.
Про це повідомили в МВС України.
За цим номером дзвінки приймають оператори. Далівони скеровують запити до необхідних підрозділів, що відповідно реагують. Також там є оператори, які володіють жестовою мовою — вони можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.
- На початку липня єдиний номер виклику екстренних служб запрацював у Києві. Майже за три місяці роботи туди надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до поліції. Перекладачі жестової мови служби 112 уже опрацювали понад 2 тисячі звернень.