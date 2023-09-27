Судді Броварського суду повідомили про підозру в хабарництві

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київщини на хабарі у $4 тисячі.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

За даними слідства, суддя одержав гроші від представника однієї зі сторін у цивільній справі. Частину коштів — тисячу доларів — він отримав раніше за рішення про витребування доказів у справі.

Другу частину — $3 тисячі судді заплатили за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача. При одержанні цих грошей його викрили «на гарячому» детективи НАБУ.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.