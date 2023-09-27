Українка перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка» на Septimius Awards

Українка Рита Бурковська перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка» на церемонії Septimius Awards 2023.

Про це пише Держкіно.

Бурковська зіграла головну роль у дебютна повнометражному фільмі режисера Максима Наконечного «Бачення метелика», який розповідає про звільнену з російського полону аеророзвідницю та її адаптацію до «нового життя».

Церемонія нагородження Septimius Awards 2023 відбулася в Амстердамі.