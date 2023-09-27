У Запорізькій області колишній військком організовував видачу фальшивих довідок для ухилянтів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації в Запоріжжі — її організував колишній керівник військкомату.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги ухилянтам видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювала «потрібний» висновок. Цьому сприяв військком та його підлеглі.

Зловмисники встигли надати «послуги» щонайменше 40 ухилянтам, а дехто з них встиг оформити різні ступені інвалідності для отримання компенсацій. Тепер «клієнти» мають довести свої «захворювання» на повторних ВЛК.

Кримінальне провадження відкрили за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України). Фігурантам загрожує позбавлення волі на 10 років.