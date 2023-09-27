Білий дім: Перелік пріоритетних реформ для України не є умовою для військової допомоги

У Білому домі заявили, що перелік пріоритетних реформ для України не є умовою для військової допомоги в майбутньому.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Представник Ради нацбезпеки США зазначив, що цей документ — робоча версія списку «пріоритетних реформ», яку передали для «обговорення і відгуків» на нещодавній зустрічі.
«Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України», — цитує кореспондент «Голосу Америки» своє джерело.
- 25 вересня медіа опублікували лист із переліком реформ, які має впровадити Україна, щоб і надалі отримувати військову допомогу. Писали, що лист розіслав заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл.
- У посольстві США в Україні зазначили, що цей перелік надали як основу для консультацій з українським урядом і ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу. Метою називають «визначення пріоритетів і консолідацію кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами».