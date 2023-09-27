Білий дім: Перелік пріоритетних реформ для України не є умовою для військової допомоги

У Білому домі заявили, що перелік пріоритетних реформ для України не є умовою для військової допомоги в майбутньому.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Представник Ради нацбезпеки США зазначив, що цей документ — робоча версія списку «пріоритетних реформ», яку передали для «обговорення і відгуків» на нещодавній зустрічі.

«Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України», — цитує кореспондент «Голосу Америки» своє джерело.