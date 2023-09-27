СБУ затримала корегувальників удару по Києву 21 вересня. Їм загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки затримала двох російських агентів, які корегували повітряну атаку окупантів на Київ уночі проти 21 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Агентами виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на Головне управління Генштабу ЗС рф (відоме як ГРУ). Вони надіслали росіянам координати для удару по столиці. Окупанти цілили по об’єктах життєзабезпечення, зокрема й енергетичним.

СБУ

СБУ

Ці люди потрапили в поле зору воєнної розвідки рф через свої антиукраїнські дописи в соцмережах. Представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків і поставив їм завдання збирати розвіддані в Києві.

Агенти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокації енергетичних обʼєктів і відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони у столичному регіоні. Також під виглядом побутових розмов вони випитували у своїх знайомих потрібну інформацію.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з росії гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних платників.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Російські агенти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення.