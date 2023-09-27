Президент Зеленський підписав закон про нове покарання — пробаційний нагляд. Що це таке

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження нового виду покарання — пробаційного нагляду.

Про це йдеться в картці закону № 9185.

У деяких випадках пробаційний нагляд стане альтернативою обмеженню волі. Це покарання може бути запроваджене на термін від одного до пʼяти років (1—2 роки для неповнолітніх). Воно не передбачає ізоляцію від суспільства, але покладає на правопорушника певні обовʼязки. А саме:

періодично реєструватися в уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Суд може також зобовʼязати обвинуваченого:

носити електронний браслет, бути під наглядом і проживати за вказаною в рішенні суду адресою (термін носіння електронного засобу контролю і нагляду встановлює суд, він становить від одного місяця до одного року);

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного і працевлаштуватися, якщо запропонують посаду;

виконувати певні заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоровʼя інших людей;

брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності.

За ухилення від пробаційного нагляду засудженому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 23 серпня.