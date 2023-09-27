Генштаб: Росіяни втратили за добу ще 320 військових і 38 одиниць артилерії

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 27 вересня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 320 військових убитими, три танки, чотири бронемашини, 38 артилерійських систем, систему ППО, 24 безпілотники, 29 одиниць автотехніки та дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо ситуації на фронті, то за даними Генштабу українські війська продовжують оборону на сході та півдні України й наступають на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.

Російські окупанти перестали наступати в районі Бахмуту, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки. У районі Донецька війська відбили атаки на Сєверне, також було 13 невдалих штурмів біля Марʼїнки. У Запорізькій області українські воїни відбили атаку на південь від Новодарівки.