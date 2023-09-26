Спікер Палати громад Канади пішов у відставку після запрошення до парламенту ветерана дивізії СС «Галичина»

Спікер Палати громад парламенту Канади Ентоні Рота подав у відставку. Причиною цього стало запрошення до парламенту ветерана української дивізії СС «Галичина» Ярослава Гуньки.
Рота не попередив свій уряд і українську делегацію про своє рішення запросити Гуньку. Канада і досі вважає «нацистським» підрозділом дивізію, у якій воював ветеран.
Після цього уряд премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо закликав спікера Палати громад піти у відставку.
Зокрема, таку заяву зробила міністр закордонних справ Мелані Жолі.
«Це абсолютно неприйнятно. Це було ганьбою для Палати представників та канадців, і я думаю, що спікеру слід прислухатися до думки членів та піти у відставку», — сказала Жолі, додавши, що обговорила ситуацію з українським урядом.
Напередодні Рота вибачився за своє рішення перед Палатою.
Медіа пишуть, що Гунька був бійцем української дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала в Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини.
- Дивізія Ваффен-СС «Галичина» ніколи не була засуджена — ані на Нюрнберзькому процесі, ані будь-яким іншим трибуналом. Британська перевірка теж не знайшла доказів воєнних злочинів. Останнє масштабне розслідування з цього питання проводила канадська державна комісія в 1980-х. Свідчень того, що саме українські дивізійники причетні до злочинів, не знайшли. Однак комісія використала в основному німецькі архіви, доступ до радянських архівів отримати їй не вдалося, хоча вони можуть бути і спотворені.