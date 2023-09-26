Норвегія виділила Україні мільярд крон гуманітарної допомоги

Норвегія надасть Україні додатковий один мільярд норвезьких крон ($92,5 млн).

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

«Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни», — йдеться у заяві Хуітфельдт, яку вона озвучила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

Ці кошти отримають гуманітарні організації, що діють в Україні: ООН (650 мільйонів норвезьких крон), Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (350 мільйонів норвезьких крон).

Гроші підуть для надання життєво необхідної допомоги найбільш уразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам. Їм допомагатимуть з питаннями притулку, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоровʼя та психосоціальної підтримки.