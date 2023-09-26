Аварія катера на Дунаї: в Угорщині увʼязнили українського капітана

Українського капітана круїзного лайнера Vikyn Sigyn Юрія Чаплинського, який зіткнувся з невеликим туристичним катером Mermaid на річці Дунай у Будапешті, увʼязнили на пʼять років. Через аварію загинули 28 людей.
Про це пише BBC.
Капітан Чаплинський заперечував провину, але його визнали винним у грубій недбалості. Чоловік може подати апеляцію.
Під час зливи у травні 2019 року катер Mermaid із південнокорейськими туристами на борту затонув за кілька секунд після зіткнення з лайнером.
У березні 2020 року угорська прокуратура заявила суду, що Чаплинський неналежним чином керував судном протягом кількох хвилин під час зливи.
«Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю жахливу трагедію, я не можу спати, і я думаю, що це те, із чим мені доведеться жити до кінця свого життя», — сказав Чаплинський в суді.
- 29 травня 2019 року ввечері на річці Дунай у Будапешті, за кілька метрів від опори мосту Маргіт, навпроти будівлі парламенту Угорщини, через зіткнення з лайнером Viking Sigyn затонув прогулянковий катер Mermaid («Русалонька»). На його борту було 35 людей — 33 корейські туристи та двоє членів екіпажу. 28 людей загинули. Капітан річкового теплохода Viking Sygin виявився громадянином України.
- 31 травня поліція Угорщини заарештувала капітана круїзного теплохода, 12 червня його звільнили під заставу. Однак уже 16 грудня чоловіка знову заарештували.
- Український капітан Viking Sigyn раніше був учасником ще однієї аварії в Нідерландах.