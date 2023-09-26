BBC: Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. Російські дипломати просять членів організації про підтримку.

Про це пише BBC.

Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства рф в Раді ООН з прав людини 7 квітня 2022 року — росію позбавили всіх процедурних прав, які мають члени Ради. Після цього рф заявила про свій «добровільний вихід» з її складу.

Журналісти ВВС отримали копію документа, який росія поширює серед членів ООН. У ньому росія обіцяє знайти «адекватні рішення для проблем прав людини» і заявляє про прагнення не допустити перетворення Ради на «інструмент, що обслуговує політичну волю однієї групи країн».

За словами дипломатів, росія сподівається відновити певну міжнародну довіру після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та на своїй власній території.

Рада ООН з прав людини базується в Женеві та складається з 47 членів, кожного з яких обирають на трирічний термін. На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, росія планує змагатися з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні братимуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.