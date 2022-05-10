Чехія офіційно замінила росію в Раді ООН з прав людини

Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість росії, членство якої призупинили за війну проти України.
«Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце в Раді з прав людини, звільнене росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року», — повідомила пресслужба Ради.
В Міністерстві закордонних справ Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.
- 7 квітня Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства рф в Раді ООН з прав людини — росію позбавили всіх процедурних прав, які мають члени Ради. Після цього рф заявила про свій «добровільний вихід» зі складу цієї Ради.