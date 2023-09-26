Spotify не заборонятиме музику, створену штучним інтелектом

Керівник Spotify Деніел Ек заявив, що його платформа не заборонятиме контент, створений штучним інтелектом.

Про це пише BBC.

За його словами, технології ШІ можна використовувати для створення музики, однак імітувати артистів без їхньої згоди не варто. Також компанія не дозволяє використовувати свій контент для навчання ШІ.