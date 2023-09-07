«Греммі» розгляне пісню “Drake” та “The Weeknd”, яку створила нейромережа

Премія «Греммі» розгляне пісню “Heart on My Sleeve” музиканта під псевдонімом Ghostwriter. Трек згенерувала нейромережа.

Про це повідомляє Variety.

Музикант подав пісню у номінаціях «Найкраща реп-пісня» та «Пісня року». У «Греммі» кажуть, що відкриті до номінації треків, які «здебільшого» написані людиною, навіть якщо запис використовує штучний інтелект.

Музикант Ghostwriter сам написав текст пісні (не використовував ChatGPT), тому потенційно може змагатися за нагороду. Штучний інтелект в треку музикант використав для імітації вокалу Drake та The Weeknd.