США надають Польщі $2 мільярди позики на оборонну модернізацію

Сполучені Штати оголосили про підписання угоди про пряму позику на $2 мільярди. Кошти спрямують на оборонну модернізацію Польщі.

Про це повідомили в Держдепі США.

До $60 мільйонів із цієї позики направлять на підтримку термінових закупівель оборонних товарів і послуг у Штатах.

Раніше Польща замовила у США танки Abrams і 500 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також країна закупить у Lockheed Martin 96 ударних гелікоптерів Apache і створить центр їх обслуговування на базі заводу WZL-1 у місті Бидгощ.