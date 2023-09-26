Генштаб: Сили оборони ліквідували 400 окупантів і знищили 39 артилерійських систем ворога

Минулої доби російська армія втратила приблизно 400 військових, 5 танків, 19 бойових броньованих машин і 39 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 276 670 росіян.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступають на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.
На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили 5 атак в районі Кліщіївки на Донеччині.
Також Сили оборони відбили атаки в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Окупанти безуспішно наступали в районі Марʼїнки й намагалися відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки. На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські бійці продовжують тримати оборону.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по скупченнях росіян, їхнього озброєння та військової техніки, а також 7 разів вдарила по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Підрозділи ракетних військ вразили 9 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів і станцію РЕБ.