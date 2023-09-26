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У Сирії американські війська затримали терориста ІД

Автор:
Анна Холоднова
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У Сирії Центральне командування Збройних сил США затримало представника терористичної організації «Ісламська держава» (ІД).

Про це пише Reuters.

Це відбулося під час вертолітного рейду на півночі Сирії. У полон потрапив Абу Халіль аль Фадані, якого називають співробітником оперативного відділу ІД у сирійському регіоні.

Під час операції мирні мешканці не постраждали.

  • 4 квітня 2023 року в Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль Джабурі.