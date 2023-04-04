У Сирії американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ

У Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США.

Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі відповідав за планування атак ІДІЛ у Європі та розробив структуру керівництва угруповання.

За даними Associated Press, лідер ІДІЛ загинув від удару безпілотника. Цивільні не постраждали. У Центральному командуванні США також зазначили, що смерть аль-Джабурі тимчасово порушить здатність організації планувати зовнішні атаки.