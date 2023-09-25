У Чехії викрили російського агента — поширював пропаганду рф

Чеська Служба безпеки та інформації викрила в країні російського агента впливу, який поширював російську пропаганду, зокрема, про війну в Україні, за оплату близько тисячі євро.

Про це пише пресслужба відомства.

За словами очільника служби Міхала Коуделка, агент працював на замовлення одного з вищих органів державної влади рф і використовував для пропаганди популярних чеських осіб. Кого саме — невідомо.

Служба безпеки та інформації зазначила, що росія впливає на Чехію не тільки через цього агента. Наприклад, вона причетна до фальсифікації відео за участю Петра Павела, де він нібито закликає країну вступити у російсько-українську війну. Відео під час президентської виборчої кампанії 2023 року поширило російське медіа Sputnik.