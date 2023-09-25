Перші танки Abrams прибули в Україну

Перші американські танки Abrams прибули в Україну на кілька місяців раніше, ніж очікувалося.

Про це газеті The New York Times повідомили двоє чиновників зі сфери оборони США.

За їхніми даними, танки вирушили в Україну в суботу, 23 вересня. Усього Сполучені Штати обіцяли надіслати 31 танк. Скільки машин у першій партії, не уточнюють.

Про поставку Abrams офіційно не оголошували, тому американські чиновники говорили з журналістами на умовах анонімності. Українські посадовці відмовилися від коментарів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків Abrams.

«Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», — написав він у Telegram.