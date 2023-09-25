На Харківщині СБУ викрила мережу російських агентів

У Харківській області фахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу Головного управління Генштабу збройних сил рф (відомого як ГРУ).

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Російські агенти збирали розвіддані про геолокацію укріпрайонів і маршрути переміщення української військової техніки, у тому числі залізницею.

Крім того, зловмисники збирали компромат на військових ЗСУ. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та ВЛК. Їх планували завербувати.

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Також російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову і звітували окупантам.

СБУ затримала чотирьох російських агентів за місцями проживання. Серед них — таксист і працівниця місцевого газопостачального підприємства. За даними слідства, ними дистанційно керував колишній місцевий житель, який на початку повномасштабної війни втік до росії. Там його завербували співробітники ГРУ.

Під час обшуків вдома в затриманих знайшли комп’ютери та мобільні телефони з доказами злочинів і три бойові гранати.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Ще одному фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.