Генштаб: Сили оборони ліквідували понад 276 тисяч росіян

Минулої доби російська армія втратила приблизно 420 військових, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем і дві системи ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 276 270 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки ворога в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори на Донеччині. Росіяни намагалися відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки, але безуспішно. Також Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки й Марʼїнки в Донецькій області та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження росіян, їхнього озброєння та військової техніки.

Ракетні війська вдарили по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та складу боєприпасів.