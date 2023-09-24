У Німеччині екоактивісти намагалися зірвати Берлінський марафон. Протестувальників затримали

У Німеччині екоактивісти руху «Останнє покоління» намагалися зірвати Берлінський марафон.
Про це пише Welt.
Протестувальники вибігли на дистанцію і кинули на доріжку ємності з помаранчевою фарбою, намагаючись зупинити бігунів.
За кілька хвилин до початку забігу поліція та волонтери усунули активістів з траси.
Незважаючи на протест, марафон почався вчасно. Кенієць Еліуд Кіпчоге уже встановив світовий рекорд, пробігши дистанцію за 2 години 2 хвилини і 42 секунди.
- Цього року на Берлінський марафон зареєструвалися майже 48 тисяч учасників з понад 150 країн.
- 17 вересня активісти «Останнього покоління» обприскали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні. Вони закликають відмовитися від викопного палива та активізувати заходи щодо зміни клімату.