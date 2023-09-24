У Німеччині екоактивісти намагалися зірвати Берлінський марафон. Протестувальників затримали

У Німеччині екоактивісти руху «Останнє покоління» намагалися зірвати Берлінський марафон.

Про це пише Welt.

Протестувальники вибігли на дистанцію і кинули на доріжку ємності з помаранчевою фарбою, намагаючись зупинити бігунів.

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AP

За кілька хвилин до початку забігу поліція та волонтери усунули активістів з траси.

Незважаючи на протест, марафон почався вчасно. Кенієць Еліуд Кіпчоге уже встановив світовий рекорд, пробігши дистанцію за 2 години 2 хвилини і 42 секунди.