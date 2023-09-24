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У Німеччині екоактивісти намагалися зірвати Берлінський марафон. Протестувальників затримали

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Німеччині екоактивісти руху «Останнє покоління» намагалися зірвати Берлінський марафон.

Про це пише Welt.

Протестувальники вибігли на дистанцію і кинули на доріжку ємності з помаранчевою фарбою, намагаючись зупинити бігунів.

Getty Images

reuters.com

AP

За кілька хвилин до початку забігу поліція та волонтери усунули активістів з траси.

Незважаючи на протест, марафон почався вчасно. Кенієць Еліуд Кіпчоге уже встановив світовий рекорд, пробігши дистанцію за 2 години 2 хвилини і 42 секунди.

  • Цього року на Берлінський марафон зареєструвалися майже 48 тисяч учасників з понад 150 країн.
  • 17 вересня активісти «Останнього покоління» обприскали фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні. Вони закликають відмовитися від викопного палива та активізувати заходи щодо зміни клімату.