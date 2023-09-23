Сили оборони за добу знищили 510 окупантів і 106 одиниць їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 510 окупантів і 108 одиниць ворожого озброєння й техніки. Російські війська намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (південніше Бахмуту), Роботиного та Вербового (Запорізька область), але безуспішно.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Про звільнення Андріївки Генеральний штаб повідомив 15 вересня, військові називають її «ключем» від Бахмуту. До війни це було маленьке село на кілька десятків хат, зараз воно знищено вщент.

Водночас генерал Олександр Тарнавський вважає, що прорив на Мелітопольському напрямку може статися після того, як українська армія дійде до Токмака. Це приблизно 20 кілометрів від Роботиного і Вербового, де зараз тривають бої.