Росія обстріляла з «Іскандерів» житловий квартал Курахового. Постраждали 16 людей

Надвечір 21 вересня о 22:00 російські окупанти атакували Курахове на Донеччині. Росіяни випустили по житловому кварталу в центрі міста дві ракети з ОТРК «Іскандер».

Національна поліція повідомила, що через атаку поранено 15 цивільних мешканців і поліцейського.

Серед поранених шість жінок та девʼять чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

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Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі та вісім автомобілів.