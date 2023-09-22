Президент Туреччини поскаржився на «кольори ЛГБТ» в залі ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поскаржився, що йому незручно перебувати в залі ООН серед «кольорів ЛГБТ». Насправді ж вона прикрашена в кольори Цілей сталого розвитку.
Про це пише Reuters.
Ердоган сказав, що хотів би обговорити це з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
«Одна з проблем, яка мене найбільше турбує... це те, що, заходячи до Генеральної Асамблеї ООН, ви бачите кольори ЛГБТ на сходах та в інших місцях», — заявив турецький президент.
Деякі дипломати ООН припустили, що Ердоган, можливо, переплутав 17 кольорів, пов’язаних із Цілями сталого розвитку, якими декорована штаб-квартира ООН, з з кольорами прапора ЛГБТ-спільноти (там їх усього шість — червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий).
- Світові лідери у 2015 році ухвалили 17 цілей сталого розвитку до 2030 року, які включають подолання голоду, крайньої бідності, боротьбу зі зміною клімату та нерівністю, а також просування гендерної рівності. Однак у цьогорічному звіті ООН ідеться, що лише 15% із поставлених цілей світ утілить до 2030 року.
- У липні Туреччина оштрафувала шість стримінгових сервісів за контент з ЛГБТ. Серед них Netflix і Disney+. Такий контент нібито «суперечить суспільним і культурним цінностям та турецькій сімейній структурі».