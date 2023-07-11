Звіт ООН: Світ втілить лише 15% із поставлених цілей до 2030 року. Ідеться про подолання бідності, голоду і боротьбу зі змінами клімату

Організація Обʼєднаних Націй доповіла, що нинішні темпи прогресу свідчать, що до кінця десятиліття можна досягти лише 15% від поставлених цілей щодо покращення сталого розвитку.

Усього ООН поставила 140 конкретних цілей до 2030 року, лише 21 з них вдасться втілити. Близько половини цільових показників помірно або серйозно відхиляються від плану, ще 30% або взагалі залишилися без змін, або погіршилися, зокрема ключові цілі щодо бідності, голоду та клімату.

Серед цілей — викорінення крайної бідності (життя на суму менше ніж $2,15 на день), надання кожній дитині якісної початкової та середньої шкільної освіти, досягнення гендерної рівності, забезпечення всіх людей чистою водою, санітарією та доступом до енергії, боротьба зі зміною клімату тощо.

За даними ООН, до кінця десятиліття 575 мільйонів людей все ще житимуть за межею бідності, а 84 мільйони дітей не ходитимуть до школи. Тим часом для досягнення гендерної рівності у світі знадобиться ще 286 років.

«Надзвичайна кліматична ситуація, війна в Україні, нинішній економічний спад та інші кризи призвели до зупинки розвитку вперше за десятиліття», — зазначили в ООН.