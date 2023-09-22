У Німеччині суд виправдав підозрюваного у вивезенні унікального срібла з України

Окружний суд у німецькому Мюнхені виправдав чоловіка, якого підозрювали в контрабанді антикварного срібла з України.
Про це повідомило видання Antenne.de.
Чоловік приніс як лот частини двох срібних пластин ІІ—IV століть нашої ери в аукціонний дім у Грасбрунні, поблизу Мюнхену.
Вважають, що ці фрагменти є культурними цінностями, які вкрали після розкопок у Тернопільській області в період 2016—2017 років. Прокуратура припускала, що підозрюваний незаконно ввіз артефакти до Німеччини у 2019—2020 роках.
Однак суд виправдав обвинувачуваного. На думку суддів, не можна виключити, що чоловік міг придбати вироби «давно в дилера в Штутгарті» і «що об’єкти довго стояли на аукціоні».
- У 2020 році Український національний комітет міжнародної ради музеїв повідомив, що в Німеччині виявили незаконно вивезені з України срібні артефакти римських часів. Міністерство культури України не надавало дозволу на вивезення цих пам’яток. Два предмети знайшли на одному з німецьких аукціонів старожитностей. Голова МЗС Дмитро Кулеба та інші українські дипломати звернулися до правоохоронних органів ФРН і вмовили аукціон зняти лоти з продажу.