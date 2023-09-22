У Німеччині суд виправдав підозрюваного у вивезенні унікального срібла з України

Окружний суд у німецькому Мюнхені виправдав чоловіка, якого підозрювали в контрабанді антикварного срібла з України.

Про це повідомило видання Antenne.de.

Чоловік приніс як лот частини двох срібних пластин ІІ—IV століть нашої ери в аукціонний дім у Грасбрунні, поблизу Мюнхену.

Вважають, що ці фрагменти є культурними цінностями, які вкрали після розкопок у Тернопільській області в період 2016—2017 років. Прокуратура припускала, що підозрюваний незаконно ввіз артефакти до Німеччини у 2019—2020 роках.

Однак суд виправдав обвинувачуваного. На думку суддів, не можна виключити, що чоловік міг придбати вироби «давно в дилера в Штутгарті» і «що об’єкти довго стояли на аукціоні».