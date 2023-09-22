YouTube анонсував інструменти редагування відео на основі ШІ

YouTube анонсував нові продукти для редагування довгих і коротких відео. Останні — це Shorts. Вони будуть на основі штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.
Скоро стане доступним Dream Screen, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб додавати тло й картинки на Shorts.
Також компанія презентувала мобільний застосунок YouTube Create, створений на основі ШІ та покликаний спростити роботу зі створення відео. У застосунку можна буде редагувати відео, додавати автоматичні субтитри, озвучувати його тощо. Зараз компанія проводить бета-тестування на Android.
Також творці на YouTube отримають більше інструментів, які допоможуть шукати музику та вставки для відео на основі ШІ.
- YouTube проводить новий експеримент і тестує онлайн-ігри на платформі. У деяких користувачів зʼявився розділ Playables.
- YouTube тестує функцію дубляжу за допомогою штучного інтелекту.