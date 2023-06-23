YouTube тестує функцію дубляжу за допомогою штучного інтелекту

YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.

Про це повідомляє The Verge.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж.