Байден вирішив, що США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS

Президент США Джо Байден вирішив, що Україні поки що не передаватимуть ракети ATACMS, але в майбутньому це питання може зʼявитися на порядку денному.

Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш із посиланням на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Водночас Салліван запевнив, що танки Abrams надійдуть за графіком — наступними днями й тижнями, але відмовився оголошувати деталі з міркувань безпеки.

Володимир Зеленський 20 вересня висловив упевненість, що рішення про поставки Україні ракет великої дальності ATACMS на «фінішній прямій».