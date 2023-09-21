Байден вирішив, що США поки що не передаватимуть Україні ракети ATACMS

Президент США Джо Байден вирішив, що Україні поки що не передаватимуть ракети ATACMS, але в майбутньому це питання може зʼявитися на порядку денному.
Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш із посиланням на слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.
Водночас Салліван запевнив, що танки Abrams надійдуть за графіком — наступними днями й тижнями, але відмовився оголошувати деталі з міркувань безпеки.
Володимир Зеленський 20 вересня висловив упевненість, що рішення про поставки Україні ракет великої дальності ATACMS на «фінішній прямій».
- ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.