Болгарія видворила священників РПЦ через загрозу національній безпеці

Болгарія вислала з країни настоятеля Подвірʼя Московського патріархату в Софії, архімандрита Вассіана (Змеєва) та ще двох священнослужителів. Вони загрожували національній безпеці країни.

Про це повідомляє Sofia Globe.

Один зі священнослужителів — настоятель Подвірʼя Московського патріархату в Софії архімандрит Вассіан (у миру – Микола Змєєв). Двоє інших були служителями храму Св. Миколая Мирлікійського.

Усім трьом заборонили вʼїзд до Болгарії на пʼять років. Щодо них видали наказ про видворення з позбавленням права на проживання.

Ці священники «повʼязані з реалізацією різних елементів гібридної стратегії рф щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів».

Нинішнє керівництво Болгарії «поставило собі завдання зруйнувати не лише суспільно-політичні та культурно-гуманітарні звʼязки між державами, але й розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами».