Експосадовців Державної міграційної служби підозрюють у розкраданні 88 мільйонів гривень під час реконструкції офісу

НАБУ і САП за підтримки Нацполіції повідомили двом експосадовцям Державної міграційної служби України про підозру в заволодінні понад 88 мільйонів гривень із держбюджету. Таку ж підозру (за ч. 5 ст. 191 КК України) отримав бізнесмен, громадянин росії.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Там уточнили, що йдеться про ексзаступника голови ДМС й ексначальника Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва відомства.

У 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю в центрі Києва. Там мав бути центральний офіс.

Начальник господарської частини ДМС, а потім і заступник голови ДМС допомогали своєму «другу» — бізнесмену — укладати договори на проєктні та будівельні роботи в офісі міграційної служби. Вони штучно обмежували участь у конкурсі інших компаній.

Результатом їхньої діяльності стало те, що реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС досі не завершили , а бюджет втратив понад 88 мільйонів гривень. Чинне керівництво ДМС активно сприяє розслідуванню цієї справи.