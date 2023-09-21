На Netflix стартував четвертий сезон Sex Education — він буде фінальним

На Netflix стартував четвертий і останній сезон комедійно-драматичного серіалу Sex Education з 8 серіями.
Головні герої Отіс та Мейв знову намагатимуться відновити стосунки, але вже на відстані. Водночас вони спробують відкрити бізнес — клініку сексотерапії.
Ерік досліджуватиме нові ідеї для свого стилю і стосунків із партнерами, а мати Отіса Джин Мілберн займатиметься дитиною і працюватиме на радіо.
Дія серіалу перенесеться із середньої школи Мурдейлу до коледжу.
- Серіал Sex Education зʼявився на Netflix у 2019 році і зібрав 40 мільйонів переглядів за перший місяць.