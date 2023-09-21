У «Дії» зʼявиться можливість оплатити адмінштраф. Мінцифри запрошує на бета-тест

У застосунку «Дія» можна буде сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Міністерство цифрової трансформації відкрило запис на бета-тест.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», — розповів він.

Щоб переконатися, що послуга працює коректно, Мінцифри запрошує протестувати її. Долучитися до бета-тесту можна за посиланням. Треба бути старшим 16 років, мати верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.