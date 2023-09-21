У «Дії» зʼявиться можливість оплатити адмінштраф. Мінцифри запрошує на бета-тест

У застосунку «Дія» можна буде сплатити штраф за адміністративне правопорушення. Міністерство цифрової трансформації відкрило запис на бета-тест.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
«Часто адмінпорушення здійснюють через незнання законів та правил. Наприклад, ви пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курили в забороненому місці. Кейсів багато. Послуга в «Дії» дасть змогу сплатити штраф без купи папірців, походів до суду та банку. Лише кілька кліків у застосунку», — розповів він.
Щоб переконатися, що послуга працює коректно, Мінцифри запрошує протестувати її. Долучитися до бета-тесту можна за посиланням. Треба бути старшим 16 років, мати верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків у «Дії» та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.
- Від 4 вересня на порталі «Дія» зʼявилися чотири нові сервіси, які допоможуть у разі всиновлення дитини, догляду за хворою дитиною чи дитиною з інвалідністю, одиноким батькам і матерям.
- Також у застосунку «Дія» можна надсилати копію студентського квитка за кілька кліків, а компанії та установи зможуть отримувати його.