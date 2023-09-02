Незабаром у «Дії» зʼявляться чотири нові сервіси

Заступник міністра соціальної політики з питань цифровізації Костянтин Кошеленко анонсував, що з 4 вересня на порталі «Дія» зʼявляться чотири нові послуги.

Про це він розповів в ефірі «Українського радіо».

Серед нових послуг будуть такі: допомога при всиновленні дитини; допомога з доглядом за хворою дитиною; допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю; допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Скоро люди, які, наприклад, вирішили всиновити дитину, не муситимуть іти особисто в Службу у справах дітей, а натомість зможуть розпочати цей шлях на порталі «Дія».