Нардепці Людмилі Марченко призначили заставу — 53 600 гривень. Вона має здати паспорт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Людмилі Марченко у справі про зловживанні впливом.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Марченко призначили заставу у 53 600 гривень. Також її зобовʼязали здати паспорти, прибувати до детектива, прокурора і суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.
- Слідство підозрює Марченко та її помічницю Анастасію Колесник в тому, що вони за хабарі вносили чоловіків призовного віку до системи «Шлях», щоб ті могли виїхати з країни. Національне антикорупційне бюро показувало відео, на якому Марченко жбурляла гроші за паркан будинку, намагаючись позбутися їх перед візитом правоохоронців.
- 5 вересня підозру отримала Колесник, а 11 вересня — Марченко. 18 вересня Колесник призначили заставу, майже таку саму, як і Марченко зараз.