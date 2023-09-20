Нардепці Людмилі Марченко призначили заставу — 53 600 гривень. Вона має здати паспорт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народній депутатці Людмилі Марченко у справі про зловживанні впливом.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Марченко призначили заставу у 53 600 гривень. Також її зобовʼязали здати паспорти, прибувати до детектива, прокурора і суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.