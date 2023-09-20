Групові замовлення квитків на «Укрзалізницю» тепер можна робити онлайн

«Укрзалізниця» переводить збір заявок на поїздки груп від 10 людей повністю в онлайн. Тепер немає потреби двічі їздити до кас на вокзалах.
Про це пише пресслужба перевізника.
Оформити заявку й оплатити бронювання можна дістанційно, а в касу звернутися тільки для отримання квитків. Раніше заявки оформлювали вручну й оплачували на вокзалах.
Каси «Укрзалізниці» ще два тижні прийматимуть заявки на групові замовлення.
- «Укрзалізниця» додала функцію онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Із серпня 2022 року перевізник запустив власний мобільний застосунок для продажу квитків.