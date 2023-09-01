«Укрзалізниця» додала функцію онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю

«Укрзалізниця» запускає новий сервіс — онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Відтепер не потрібно приїздити на вокзал, щоб забронювати місце (можливість замовити вагон безпосередньо в касі теж залишається).

Про це компанія повідомила 1 вересня.

Послуга призначена для людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на колісних кріслах і людей, які їх супроводжують.

Заявку на інклюзивний вагон необхідно подати тут принаймні за 3 доби до дати запланованої подорожі. Протягом 24 годин оператори УЗ візьмуть заявку в роботу та звʼяжуться із замовником послуги.