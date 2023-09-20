Офіс генпрокурора проводить обшуки в головному офісі «Укренерго»

Офіс генпрокурора проводить обшуки в головному офісі НЕК «Укренерго», повідомляє пресслужба компанії.

У компанії заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та добровільно надають представникам Офісу генпрокурора всі документи, які визначені ухвалою Печерського районного суду від 30 серпня.

Правоохоронців цікавлять деякі контракти, що були предметом перевірки Державної аудиторської служби. Державний аудит «Укренерго» завершився в березні цього року.

«НЕК «Укренерго» оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі — такими, що прямо суперечать законодавству», — нагадали в НЕК.