У Купʼянську на Харківщині збільшилася кількість жертв російської атаки

У Купʼянську завершилися рятувальні роботи на місці російської атаки, що сталася напередодні, 19 вересня.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Загальна кількість жертв російського удару збільшилася до восьми людей — шість чоловіків та дві жінки. Двоє загиблих — волонтери, що евакуйовували людей.
За даними Синєгубова, окупанти вдарили по Купʼянську ракетою «Гром-Е1».
- Близько 13:00 19 вересня російські війська обстріляли Купʼянськ на Харківщині. Удар зруйнував міст через річку Оскіл.