У Купʼянську на Харківщині збільшилася кількість жертв російської атаки

У Купʼянську завершилися рятувальні роботи на місці російської атаки, що сталася напередодні, 19 вересня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Загальна кількість жертв російського удару збільшилася до восьми людей — шість чоловіків та дві жінки. Двоє загиблих — волонтери, що евакуйовували людей.

За даними Синєгубова, окупанти вдарили по Купʼянську ракетою «Гром-Е1».