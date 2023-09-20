У Сочі безпілотник поцілив у великий резервуар «Роснефти» з дизельним паливом

У Сочі згорів величезний резервуар з дизельним паливом, що належить компанії «Роснефть». Вибух пролунав близько 05:00, після чого почалася пожежа. Місцеві пишуть про удар безпілотника.

Інформацію про пожежу вже прокоментувала місцева влада.

«В Адлерському районі Сочі рано-вранці загорівся резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі становить 96 м². За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють понад 60 вогнеборців та 15 одиниць техніки. Загрози розповсюдження вогню немає», — повідомив губернатор Краснодарського краю.

Влада не називає причини удару, але місцеві медіа та мешканці заявляють про удар безпілотника, оскільки перед пожежею чули вибух.