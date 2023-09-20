Сили оборони ліквідували 520 окупантів за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 520 військових, 7 танків, 17 бойових броньованих машин, а також 34 артилерійські системи. Загалом на війні в Україні вже загинуло 273 980 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.

Минулої доби українська авіація вдарила по пункті управління, завдала 16 ударів по скупченнях окупантів, їхнього озброєння та військової техніки і 3 — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Ракетні війська вразили пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ.